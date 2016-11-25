- “最美大桥”—青山大桥桥面完成铺设
- 南宁很多大桥，邕江大桥啊、南宁大桥啊，但要说哪座大桥最美，网友们各有心头好！不过看完咱们在建的青山大桥，你应该还是会惊艳到！广西日报的报道，1月3日，主跨达430米的南宁市重点建设项目——青山大桥的桥面已完成铺设。青山大桥被誉为“邕江最美跨江桥”，其主塔及主跨的长度，都是目前南宁市跨江桥之最，预计将在今年5月左右正式通车，到时候市区通往五象新区的交通将更为便捷。
- 地球过近日点 今天天太阳“ 最大”！
- 昨天你去看流星了吗？错过了也没关系，今天还可以看太阳，今天的太阳可是与众不同哦！新华社的报道，1月4日22时，地球过近日点，是一年中距离太阳最近的时刻。22时？大晚上的我上哪去看太阳啊，怎么有种被坑的感觉？不过人家天文专家也说了，这一天是一年里看到太阳“最大”的一天，也是整个地球得到太阳能最多的一天。如果你家装了太阳能热水器，你应该能感觉到，太阳曾离你很近过！
- 奔驰车被划 一大学生悬赏万元寻肇事者
- 南国早报的报道，吴同学是南宁西乡塘区一所大学的大四学生，2016年12月29日晚，他把自己价值40多万元的爱车停在学校一栋学生公寓的过道上。第二天一早，他发现副驾驶室的车门有一处明显的划痕。这可是他创业挣钱买的车啊，看到这划痕真是郁闷极了，1月1日，吴同学把自己遇到的烦心事发布到网上，并声称如果有人能够找出真凶，将给予1万元的酬金。1月2日下午，该校一名安保人员表示，学校安保部门已获悉此事并展开调查，但目前事情还没有什么进展。
- 飞机穿越：2017年起飞 2016年降落
- 明明已经过了2017，不久后发现自己还停留在2016，这难道就是传说中的穿越？新华网的报道，北京时间2017年1月1日00时30分，美联航UA890次航班从上海出发，最后抵达目的地旧金山的时间居然是2016年12月31日18时34分。由于时差原因，这趟航班实现了由2017年飞向2016年的奇妙之旅！网友表示羡慕极了，一下子可以过2个新年了！也有网友说，把手表电池扣了，你还能长生不老呢...
- [新桂漫画]心知肚明
- 11月30日，南宁市食品药品监督局公布了一组关于食用农产品监督抽检的信息，被抽检食用农产品及相关制品6类食品共532批次，其中合格519批次，不合格13批次。
- [漫画]早教机构关门 课时费索赔无门
- 11月25日，位于会展·航洋城的早教机构“天才宝贝”突然宣布关闭。负责人称，其在接手该早教机构时，原来的老板隐瞒了130名以上的老会员已交课时费的事实，并将课时费转移走了。对于老会员的课时费，该负责人表示将不负责。据称，有100多名会员共计超过百万元的课时费无法退还。